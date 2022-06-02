Польща з 1 липня припинить виплати більшості українських біженців

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Польща з 1 липня припинить виплачувати допомогу українським біженцям. З початку російського вторгнення в Україну вони отримували 40 злотих (близько 320 гривень) на день на харчування та проживання.

Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Виняток зроблять для людей з інвалідністю, вагітних і багатодітних. Представник уряду Польщі у справах біженців Павло Боссернакер заявив, що більшість біженців вже здатні «стати на ноги» в нинішній ситуації.

Польський уряд у спеціальному законі про допомогу біженцям з України спочатку гарантував пільгу на перші 60 днів. Місяць тому він продовжив термін ще на 60 днів. «Ми бачимо, що багато українців шукають роботу та знаходять її. Ми хочемо стимулювати інших бути активними. Чотири місяці повного захисту — це, на нашу думку, достатній час», — розповідає високопоставлений політик ПіС, щоправда, за умови анонімності.