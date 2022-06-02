ООН погодилася змінити міжнародну назву Туреччини на Türkiye

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Організація Обʼєднаних Націй відповіла на запит Туреччини про зміну написання назви країни іноземними мовами. Тепер країна носитиме міжнародну назву Türkiye.

Про це повідомило агентство Anadolu.

Речник ООН Стефан Дюжаррік повідомив, що вони отримали листа від міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу на імʼя генерального секретаря Антоніу Гутерріша із проханням використовувати Türkiye замість Turkey на міжнародному рівні.

Дюжаррік зазначив, що зміна назви країни набула чинності з моменту отримання листа.