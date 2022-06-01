Біля узбережжя Одещини виявили уже пʼяту міну за тиждень. Її знешкодили
- Автор:
- Софія Телішевська
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В Оперативному командуванні «Південь» повідомили, що після недільного шторму до узбережжя Одещини прибило ще одну морську міну.
«Другу за сьогодні морську якірну міну, яку штормом напередодні зірвало з кріплення і хвилями принесло ближче до берега, корабельна підривна команда ВМС ЗСУ знищила просто в морі», — зазначило командування.
Військові наголосили, що наразі заборонено відвідувати узбережжя, використовувати прибережні води для плавання, риболовлі та розваг.