На Херсонщині окупанти переодягаються у форму ЗСУ та викрадають людей

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Getty Images / «Бабель»

У Херсонській області російські військові переодягаються у форму ЗСУ та викрадають мирних жителів. Місцеві думають, що допомагають нібито українським силам, тому розповідають їм про позиції окупантів.

Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

«Перевдягнувшись у однострій Збройних сил України, окупанти ходять по домівках жителів сіл Херсонщини та розпитують, де зараз позиції росіян. Тих, хто довірливо починає розповідати, думаючи, що допомагає своїм, хапають і вивозять в невідомому напрямку без пояснень і звʼязку», — йдеться в повідомленні.

Наразі на Херсонщині відсутній мобільний звʼязок українських операторів, а через оформлення карт кримського оператора окупанти збирають паспортні дані місцевих жителів для майбутнього «референдуму».