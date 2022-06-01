Міграційна служба спростила видачу, продовження та заміну паспортів для дітей

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Державна міграційна служба спростила порядок видачі, продовження та заміни паспортів для дітей. Це має полегшити перетин кордону.

Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко.

«Кожна дитина має можливість перетинати державний кордон в обох напрямках на підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон, строк дії якого продовжено, а також на підставі паспорта для виїзду за кордон її батьків чи законних представників, до якого внесено інформацію про цю дитину», — зазначила Павліченко.

Також батькам і законним представникам дитини дали можливість сформувати та використовувати електронний паспорт для виїзду за кордон для дитини віком до 14 років.