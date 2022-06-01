Премʼєр-міністр Польщі заявив, що його країна допомагатиме Україні експортувати зерно

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Magnus Andersson / Flickr

Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький заявив, що його країна допомагатиме з експортом товарів, переважно зерна, з України.

Про це повідомляє Polskie Radio.

Сьогодні Матеуш Моравєцький взяв участь у відкритті модульного містечка в Бородянці.

За його словами, Варшава отримуватиме фінансування від Європейського Союзу, щоб збільшити потужність і покращити інфраструктуру, і стане економічним хабом для незалежної України.

Також Матеуш Моравєцький сказав, що експорт зерна з України був однією з головних тем на засіданні Європейської Ради 30—31 травня. Він додав, що це була тема «номер два одразу, після війни в Україні».

«Це кілька десятків мільйонів тонн зерна, приблизно 50 мільйонів тонн зерна на рік, без яких населення Північної Африки та Близького Сходу може мати серйозні проблеми з харчуванням і забезпеченням продовольством», — зазначив польський премʼєр.

Крім того, Моравєцький розповів, що вже сьогодні «готується кілька угод між міністерствами, які, з одного боку, допоможуть Україні, а з іншого — дадуть Польщі економічний імпульс».

Також премʼєр-міністр Польщі наголосив, що сьогодні найважливіше — відновити мир в Україні.