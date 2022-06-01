Майже 59% респондентів хочуть мати зброю для особистого захисту — у «Дії» завершилося опитування

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У застосунку «Дія» завершилося опитування щодо володіння зброєю. Воно тривало 7 днів. Усього долучилися 1 726 452 користувачі.

За результатами опитування, 58,75% учасників проголосували за те, щоб мати зброю для особистих потреб. 19,43% опитаних вважають, що зброю треба використовувати для спеціальних потреб. 21,82% — проти володіння зброєю.

25 травня Міністерство внутрішніх справ спільно з Мінцифри запустили у «Дії» опитування про обіг вогнепальної зброї серед цивільного населення. У ньому брали участь лише повнолітні громадяни України.