Перед судом постане директор одного з держпідприємств Нацакадемії аграрних наук України, який вимагав $60 тисяч хабаря

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ДБР

Працівники ДБР завершили досудове розслідування відносно директора одного з державних підприємств Національної академії аграрних наук України, який вимагав у підприємця $60 тисяч хабаря, повідомили у Держбюро розслідувань.

Посадовець вимагав від приватного підприємця хабар за можливість змінити цільове призначення двох його земельних ділянок загальною площею 4 га під будівництво.

Директор обіцяв не створювати штучні перешкоди та видати підприємцю акт списання сховища сільськогосподарського призначення, що перебуває на балансі держпідприємства та розміщене на одній з цих ділянок.

18 листопада 2021 року працівники ДБР затримали директора Державного підприємства після одержання ним $50 тисяч — більшої частини неправомірної вигоди.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.