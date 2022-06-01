Канада тимчасово декриміналізує зберігання кокаїну, МДМА та інших наркотиків в одній із своїх провінцій

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Канада оголосила, що тимчасово декриміналізує зберігання невеликої кількості деяких незаконних наркотиків у провінції Британська Колумбія.

Про це повідомляє BBC.

Дорослим мешканцям провінції дозволять мати для власного користування 2,5 грама опіоїдів, кокаїну, метамфетаміну та MDMA.

Ці речовини залишаться незаконними, проте людей, які матимуть наркотичні речовини для особистого користування, не арештують. Пред’являти їм звинувачення та вилучати наркотики теж не будуть. Натомість людям запропонують інформацію про доступні медичні та соціальні послуги.

Британська Колумбія попросила про такий крок після того, як минулого року близько двох тисяч людей у Британській Колумбії загинули від передозування. Така декриміналізація є першою у своєму роді у Канаді.

Федеральний міністр психічного здоровʼя та залежностей Керолін Беннетт заявила: «Ми робимо це, щоб рятувати життя, але також щоб дати людям, які вживають наркотики, гідність і вибір».

Програма з декриміналізації триватиме з 31 січня 2023 року по 31 січня 2026 року. Вона матиме винятки, які стосуватимуться територій початкових та середніх шкіл, дитячих закладів, аеропортів та військовослужбовців Канади.