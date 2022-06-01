Мер Маріуполя: російські окупанти змушують маріупольців працювати за воду

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Окупанти рф залучили «мчс днр» до розвезення води в Маріуполі. У місті досі не працює водопостачання. Але питну воду містянам просто так не дають — росіяни змушують маріупольців працювати на них, розбирати завали та допомагати приховувати воєнні злочини рф.

Про це повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, наразі мешканці Маріуполя фактично працюють за воду. Вадим Бойченко додає, що з квітня містяни не мають доступу й до їжі.

«Те, що вони показували у своїх пропагандистських відео — ніби вони намагалися у квітні роздавати якусь їжу — пакунки і таке інше, сьогодні цього не відбувається», — сказав він.

Також за словами мера Маріуполя, російські окупанти перетворили на попіл половину багатоповерхівок у місті.

«У місті — 2 600 будівель. 50% вони [російські окупанти] зруйнувал у попіл. Це понад тисячубудівель. Цебагатоповерхові будинки, це не приватний сектор, який теж зруйнований стоїть у Маріуполі», — сказав Вадим Бойченко.

Він додав, що за інформацією міської влади Маріуполя, російські окупанти уповільнили темпи розбору завалів. Під зруйнованими будівлями досі можуть перебувати тіла тисяч убитих росіянами українців.