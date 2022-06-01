Канцлер Німеччини Шольц пообіцяв посилити військову допомогу Україні, зокрема сучасними системами ППО

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OSCE Parliamentary Assembly / Flickr

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна посилить військову підтримку України. Зокрема, німці планують надати найсучасніші ракети IRIS-T для збиття повітряних цілей.

Про це він заявив під час дебатів у парламенті, пише Tagesspiegel.

Шольца розкритикував очільник опозиційної партії ХДС Фрідріх Мерц за зволікання з поставками зброї Україні. У відповідь німецький канцлер розповів деталі нових поставок.

«Найближчими тижнями в тісній співпраці з нідерландцями ми поставимо в Україну 12 найсучасніших у світі самохідних гаубиць», — сказав Шольц.

Він зазначив, що навчання на цих САУ українці завершать за кілька днів.

«Федеральний уряд також нещодавно вирішив, що із системою IRIS-T ми поставимо найсучаснішу систему протиповітряної оборони, яка є в Німеччині. Таким чином ми дамо Україні можливість захистити ціле місто від нальотів російської авіації», — зазначив Олаф Шольц.

За його словами, Німеччина також поставить сучасний радар, який виявлятиме ворожі гаубиці, міномети та реактивну артилерію. У співпраці зі США німці готуються надати й сучасні реактивні системи залпового вогню.