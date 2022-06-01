«Укрнафта» втратила 300 мільйонів гривень через незаконний продаж скрапленного газу. Цьому «посприяли» посадовці Міненерго

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У рамках кримінального провадження суд наклав арешт на понад 14 тисяч тонн скрапленого газу. Через продаж цього газу за заниженою вартістю «Укрнафта» недоотримала приблизно 300 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, у схемі реалізації скрапленого газу ПАТ «Укрнафта» брали участь службові особи Міністерства енергетики України. У квітні цього року вони планували реалізувати газ певним покупцям.

На засіданні аукціонного комітету з продажу сирої нафти, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу було вирішено провести аукціон з продажу газу на відповідній біржі.

Однак ця біржа не мала ліцензії на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках. Під час аукціону зловмисники визначили «своїх» покупців скрапленого газу з пропозицією ціни орієновно 28 тисяч гривень. Під час аукціону пропозицій від інших учасників не було. Водночас учасники цього ж аукціону того ж дня брали участь у подібному аукціоні та стали компаніями-переможцями на купівлю скрапленого газу з пропозиціями ціни приблизно 55 тисяч гривень.

Через цю злочинну схему «Укрнафта» втратила 300 мільйонів гривень. Наразі на цей газ наклали арешт.