Луганська ОВА: російські війська контролюють 70% Сєвєродонецька. Лисичанськ повністю під контролем України

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Facebook / Луганська ОДА

Війська рф контролюють 70% Сєвєродонецька. Частина українських військ відійшли на більш вигідні, заздалегідь підготовані позиції. Місто Лисичанськ повністю перебуває під українським контролем.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, ще частина українських армійців продовжують бої в місті.

Можливості завозити гуманітарні вантажі в Сєвєродонецьк зараз немає. Однак лікарня має достатню кількість ліків та інших медзасобів, гуманітарні штаби мають запаси продуктів — за словами Гайдая, цього на певний час може вистачити.

Евакуацію наразі призупинили.

Голова ОВА також повідомив, що росіяни постійно обстрілюють усі підконтрольні Україні населені пункти Луганської області.