Туреччина надіслала листа в ООН із проханням офіційно змінити міжнародну назву країни

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Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу надіслав офіційного листа в ООН із проханням змінити міжнародну назву країни — турки хочуть називатися Türkiye замість Turkey.

Про це Чавушоглу написав у своєму Twitter.

«Процес, який ми розпочали під керівництвом нашого президента Ердогана, щоб підвищити цінність бренду нашої країни, добігає кінця», — пояснив він.

Чавушоглу повідомив, що в листі до ООН Туреччина реєструє назву своєї країни всіма іноземними мовами як Türkiye.