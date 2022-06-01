ООН: Від початку вторгнення росії в Україні загинули понад 4 тисячі цивільних

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В Управлінні верховного комісара ООН повідомили, що станом на 31 травня в Україні зафіксували 4 113 загиблих цивільних унаслідок бойових дій. Крім цього, 4 916 людей дістали поранень.

Про це йдеться в даних ООН.

Серед загиблих — 1 550 чоловіків, 1 023 жінки, 95 дівчаток і 100 хлопчиків, а також 1 276 дорослих і 69 дітей, чия стать наразі невідома. Серед поранених — 978 чоловіків, 658 жінок, 115 дівчаток і 138 хлопчиків, а також 168 дітей і 2 859 дорослих, чия стать наразі невідома.

Найбільше втрат серед цивільних на Донеччині та Луганщині — 2 337 загиблих і 2 808 поранених. В інших областях, де тривали чи тривають бойові дії, загинули 1 776 людей та ще 2 108 зазнали поранень.

Водночас в ООН наголошують, що ці дані не є остаточними, а реальна кількість загиблих може бути вищою, тому що на багатьох територіях досі тривають важкі бої.