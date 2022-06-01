ISW: Командуванню ЗСУ довелося зробити важкий вибір між посиленням оборони Сєвєродонецька і просуванням на Херсонщині

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Україні довелося робити важкий вибір між посиленням просування на Херсонщині та обороною Сєвєродонецька на користь першого, оскільки південна область є стратегічно більш важливою.

Про це пише Інститут вивчення війни.

Експерти вважають, що Херсонська область критично важлива, бо це єдина область України, де окупанти утримують позиції на західному березі Дніпра. Якщо росія зможе залишитися на Херсонщині після припинення бойових дій, вона матиме дуже сильні позиції, з яких можна буде розпочати вторгнення в майбутньому. Але коли Україна звільнить Херсонщину, вона буде набагато сильнішою, щоб захистити себе від майбутнього нападу росії.

Американський інститут зазначає, що керівництву України довелося зробити неймовірно важкий, але в цілому правильний вибір: рішення українського командування не виділяти більше ресурсів на порятунок Сєвєродонецька та рішення відходити були стратегічно обґрунтованими, хоч і болючими. Відтак, Україна досі має хороші шанси зупинити, а потім звести нанівець здобутки росії.

Як зазначає ISW, успішні українські контрнаступи на Херсонщині свідчать, що українське командування усвідомлює ці реалії та використовує вразливі місця, створені рішеннями путіна.

«Україна має заощаджувати свої більш обмежені ресурси та зосередитись на поверненні критично важливої ​​території, а не на захисті території, контроль над якою не визначатиме результат війни чи умови для відновлення війни», — йдеться у звіті Інституту.

Також зазначається, що правильне визначення українцями пріоритетів у контрнаступальних та оборонних операціях відкинуло росіян майже за межі досяжності Харкова та зупинило наступ росіян в районі Ізюму — і ці досягнення є важливішими за оборону Сєвєродонецька.