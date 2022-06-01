Зеленський назвав щоденні втрати української армії на Донбасі

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Президент Володимир Зеленський повідомив, що українська армія на Донбасі щодня втрачає 60—100 людей загиблими. Ще до 500 військових отримують поранення.

Про це він розповів в інтервʼю Newsmax.

За його словами, ситуація на Донбасі дуже важка.

«Ситуація на сході України дуже важка. Ми щодня втрачаємо від 60 до 100 солдатів убитими та майже 500 людей пораненими в бою», — сказав він.

Зеленський вважає, що росія вичерпає можливість продовжувати війну на півдні та сході України, тому що весь світ обʼєднується навколо України та допомагає їй.