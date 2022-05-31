Біженка з Попасної впізнала свої речі на танку російського окупанта. Він мародерив у будинках цивільних

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Біженка з Попасної упізнала речі зі свого будинку на танку російського окупанта, який викрав їх із будинків місцевих жителів.

Про це пише BBC.

Свої речі впізнала Аліна Коренюк, яка наразі живе у Великій Британії. Вона втекла з Попасної ще 24 лютого, а у квітні вже опинилася у британському графстві Нотінгемшир.

У Попасній Коренюк працювала в поліції. Вона розповіла, що на танку російський окупант везе новий котел, який подружжя хотіло встановити вдома, але не встигло. Також там скатертина із літнього будинку родини, червона ковдра та нові дитячі простирадла Disney.

«Ми очікували, що будинки в Попасній будуть розграбовані, нам про це неодноразово говорили», — зазначила вона.

На її думку, під ковдрами та простирадлами схована якась побутова техніка. Жінка розповіла, що виїхала з Попасної з мінімумом речей. Наразі вона живе у Великій Британії разом із двома доньками, а її чоловік і мати перебувають в Україні на відносно безпечній території.