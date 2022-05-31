На Запорізькій АЕС приблизно 500 російських військових. Персонал контролює станцію, але під тиском

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Україна контролює роботу Запорізької АЕС, але гарантувати безпеку державі та світу, поки там росіяни, не можна. Наразі на станції перебувають приблизно 500 солдатів і велика кількість техніки та вибухівки.

Про це на брифінгу сказав Петро Котін, очільник ДП «НАЕК «Енергоатом».

«Ми продовжуємо контролювати роботу станції. Увесь персонал виконує наші команди, енергоблоки продовжують видавати в енергосистеми України електрику. Увесь персонал працює під великим тиском загарбників. Є факти знущання над персоналом, є факти викрадення людей. Близько тижня тому росіяни окупанти розстріляли одного з працівників цієї станції просто вдома. Його вдалося врятувати, лікарі борються за його життя», — сказав він.

За словами Котіна, така ситуація, коли загарбник не лише захопив станцію, але й гатив з важкого озброєння по інфраструктурі, склалася вперше в історії України. Це факти ядерного тероризму: «Заради безпеки України та всього світу необхідно звільнити Запорізьку атомну станцію від російських загарбників».