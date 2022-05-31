Рада збільшила бюджетні видатки на 287 мільярдів гривень. Куди підуть кошти

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Струмковський Володимир / УНІАН

Верховна Рада підтримала зміни до держбюджету на 2022 рік, збільшивши видаткову частину на 287,1 млрд грн за рахунок додаткових зовнішніх запозичень.

Про це повідомив депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк.

Видатки збільшать на:

національну безпеку та оборону — 247 769,9 млн грн;

поповнення резервного фонду — 1 500 млн грн;

надання допомоги за програмою «єПідтримка» — 5 824,5 млн грн;

фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій та дефіциту коштів Пенсійного фонду — 20 063,1 млн грн.

Також кошти будуть спрямовані на щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, зокрема на оплату житлово-комунальних послуг — 12 536,7 млн грн.