«Узаконив викрадення дітей». У МЗС України відреагували на указ путіна про спрощену видачу громадянства рф українським сиротам
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- Костя Андрейковець
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Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook
Міністерство закордонних справ України заявило, що указ президента росії про спрощену видачу громадянства рф дітям-сиротам з України це спроба «легалізувати незаконне переміщення» дітей з окупованих територій.
Про це йдеться у заяві МЗС.
Міністерство розцінює указ як фактичне узаконення викрадення дітей з території України, яке грубо порушує Женевську конвенцію про захист цивільних під час війни, а також Конвенцію ООН про права дітей.
«За міжнародним правом, дії росії можуть також кваліфікуватися як насильницька передача дітей з однієї людської групи до іншої», — додали у відомстві.
МЗС закликає міжнародну спільноту посилювати санкційний тиск на росію, аби змусити її припинити порушення міжнародного права.
- З початку вторгнення росіяни примусово перемістили до рф сотні тисяч українських громадян, у тому числі дітей. Від дій окупантів вже загинули 243 дитини і ще 446 постраждали.
- 30 травня путін підписав указ про спрощений порядок надання російського громадянства дітям-сиротам з України і територій, контрольованих «днр» і «лнр». Ці норми поширюються також на дітей, позбавлених батьківської опіки.
- До цього путін підписав указ про спрощену видачу російських паспортів жителям окупованих територій Запорізької та Херсонської областей України.