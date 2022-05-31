«Узаконив викрадення дітей». У МЗС України відреагували на указ путіна про спрощену видачу громадянства рф українським сиротам

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Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Міністерство закордонних справ України заявило, що указ президента росії про спрощену видачу громадянства рф дітям-сиротам з України це спроба «легалізувати незаконне переміщення» дітей з окупованих територій.

Про це йдеться у заяві МЗС.

Міністерство розцінює указ як фактичне узаконення викрадення дітей з території України, яке грубо порушує Женевську конвенцію про захист цивільних під час війни, а також Конвенцію ООН про права дітей.

«За міжнародним правом, дії росії можуть також кваліфікуватися як насильницька передача дітей з однієї людської групи до іншої», — додали у відомстві.

МЗС закликає міжнародну спільноту посилювати санкційний тиск на росію, аби змусити її припинити порушення міжнародного права.