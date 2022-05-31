Україна звільнила понад тисячу населених пунктів. На місцях відновлюють залізницю, світло та іншу інфраструктуру
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
УНІАН
Наразі від загарбників вдалося звільнити понад тисячу населених пунктів, там уже відновили 45% залізничного сполучення.
Про це на брифінгу розповів заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.
Також за його словами, у 326 населених пунктах відновили роботу заклади медицини, а у понад 400 — відкрились аптеки. У Макарові на Київщині розпочинається відбудова центру первинної медико-санітарної допомоги.
Вісімдесят пʼять відсотків деокупованих міст, селищ та сіл — зі світлом.