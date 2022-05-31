Україна звільнила понад тисячу населених пунктів. На місцях відновлюють залізницю, світло та іншу інфраструктуру

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УНІАН

Наразі від загарбників вдалося звільнити понад тисячу населених пунктів, там уже відновили 45% залізничного сполучення.

Про це на брифінгу розповів заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

Також за його словами, у 326 населених пунктах відновили роботу заклади медицини, а у понад 400 — відкрились аптеки. У Макарові на Київщині розпочинається відбудова центру первинної медико-санітарної допомоги.

Вісімдесят пʼять відсотків деокупованих міст, селищ та сіл — зі світлом.