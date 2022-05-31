Премʼєр Італії: Майже всі великі країни ЄС проти надання Україні статусу кандидата на вступ

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Премʼєр Італії Маріо Драгі заявив, що майже всі великі країни ЄС виступають проти надання Україні статусу кандидата на вступ у Європейський Союз. Тому навряд чи на саміті у червні ухвалять таке рішення.

Про це він заявив на брифінгу після саміту лідерів ЄС, пише Sky TG24.

«Проти статусу кандидата для України в ЄС заперечують майже всі великі країни. Я сказав би всі, крім Італії», — зазначив Драгі.

Він повідомив, що поки не бачить можливості, як подолати спротив цих країн, тому складно спрогнозувати, яким буде остаточне рішення. Однак Драгі підкреслює, що є можливість для швидкого просування України до цього статусу.

Італійський премʼєр повідомив, що лідери ЄС чекають висновку Єврокомісії щодо відповідності України критеріям для отримання статусу кандидата. За його словами, Єврокомісія може презентувати план, який дозволить Україні отримати цей статус.