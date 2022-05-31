Німеччина відправить до Греції БМП в обмін на передачу Україні озброєнь радянського зразка

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Німеччина передасть бойові машини піхоти (БМП) до Греції в обмін на передачу Україні озброєнь радянського зразка, заявив у канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Про це пише Reuters.

«Ми надамо Греції німецькі бойові машини піхоти», — сказав він журналістам після дводенного саміту ЄС у Брюсселі, додавши, що він уклав угоду з премʼєр-міністром Греції. Він пообіцяв, що міністерства оборони обох країн швидко узгодять усі деталі та реалізують ці домовленості.

Шольц не повідомив, які саме БМП Берлін передасть Греції та яку зброю Афіни передадуть Києву. Однак перед цим заявив, що Німеччина підтримує країни, які передають свою техніку радянського зразка ЗСУ.