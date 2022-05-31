Німеччина відправить до Греції БМП в обмін на передачу Україні озброєнь радянського зразка
- Автор:
- Юля Шередега
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Німеччина передасть бойові машини піхоти (БМП) до Греції в обмін на передачу Україні озброєнь радянського зразка, заявив у канцлер Німеччини Олаф Шольц.
Про це пише Reuters.
«Ми надамо Греції німецькі бойові машини піхоти», — сказав він журналістам після дводенного саміту ЄС у Брюсселі, додавши, що він уклав угоду з премʼєр-міністром Греції. Він пообіцяв, що міністерства оборони обох країн швидко узгодять усі деталі та реалізують ці домовленості.
Шольц не повідомив, які саме БМП Берлін передасть Греції та яку зброю Афіни передадуть Києву. Однак перед цим заявив, що Німеччина підтримує країни, які передають свою техніку радянського зразка ЗСУ.
- 19 травня Олаф Шольц запропонував створити фонд солідарності для післявоєнної відбудови України.
- Вчора, 30 травня, стало відомо, що Німеччина змінить свою конституцію, щоб створити спеціальний оборонний фонд у розмірі €100 мільярдів. Проєкт виник після вторгнення росії в Україну. Згідно з ним, протягом двох років оборонний бюджет Німеччини зростатиме на €50 мільярдів. Це дозволить країні виконати завдання НАТО щодо щорічного витрачання на оборону 2% від свого ВВП.