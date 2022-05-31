Вечірнє зведення Генштабу: Активні бої тривають на двох напрямках, авіація росіян завдала ударів по Сумщині та Херсонщині
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- Костя Андрейковець
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Getty Images / «Бабель»
Генштаб оприлюднив оперативну інформацію станом на 18:00 31 травня.
На Сіверському напрямку росіяни активних дій не проводили.
На Слобожанському напрямку угруповання противника намагаються утримати зайняті позиції.
На Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках активні бої — ворог штурмує позиції ЗСУ.
На Курахівському напрямку противник веде артобстріли позицій українських військ.
На Південнобузькому напрямку ворог стоїть в обороні та проводить мінування узбережжя річки Інгулець. Також він завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Давидів Брід Херсонської області.
У Сумській області росіяни завдали ракетного авіаційного удару по підрозділах ЗСУ. Атаку вели літаки Су-30СМ.
Генштаб не бачить ознак формування у білорусі наступальних угруповань. Відзначено зняття з баз зберігання у білорусі танків та бойових машин піхоти. Не виключається їх подальша передача до збройних сил рф.
У Чорному морі перебуває один носій високоточної зброї, фрегат «Адмірал Макаров», що має на борту до 8 крилатих ракет типу «Калібр».