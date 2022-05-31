СБУ затримала інженера ДП «Антонов» за виправдовування і підтримку російської агресії

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Служба безпеки затримала інженера-конструктора держпідприємства «Антонов» за поширення в інтернеті публікацій з виправдовуванням вторгнення військ росії.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

Затриманому повідомлено про підозру за статтею пропаганда війни (ч. 2 ст. 436-2 КК). Він активно підтримував війська росії та прославляв їх. При цьому він є мешканцем зруйнованого росіянами Ірпеня.

Окрім постів із підтримкою військ рф він публікував протягом березня-квітня, за даними слідства, карту України з нібито розподіленими між сусідніми країнами територіями. «Немає такої країни як Україна. Є окраїна Росії», «Zа наших», «Сила V правде» — такі меседжі пропагував і підтримував підозрюваний.

Під час обшуку у нього вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які містять антиукраїнський контент. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.