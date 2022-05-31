Міністерство спорту дозволило проводити змагання в Україні — у безпечних місцях і без глядачів

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Міністерство молоді та спорту дозволило під час воєнного стану проводити в Україні спортивні змагання. Але це можна буде робити в безпечних місцях і без глядачів.

Про це у своєму Facebook написав нардеп Жан Беленюк.

У наказі зазначається, що це зроблено для того, аби українські спортсмени мали можливість готуватися до міжнародних змагань.

Також вказується, що дозволено проводити спортивні збори різних національних збірних України, однак без участі неповнолітніх до 16 років.