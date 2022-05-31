Лукашенко нагородив співробітників кдб за участь у «спецоперації в Україні»

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Пул Первого / Telegram

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко нагородив співробітників комітету держбезпеки білорусі за участь у «спецоперації в Україні».

Про це повідомляє провладний Telegram-канал «Пул Первого».

При цьому що саме мається на увазі під словом «спецоперація» — російське вторгнення чи окрема діяльність білоруських спецслужб, не уточнюється. Усі деталі обіцяють показати у фільмі «Дороги домой», який у вівторок увечері вийде на білоруському телебаченні.

Під час нагородження лукашенко подякував кдбістам. «Я вдячний вам за ту операцію, яку ви провели зі звільнення наших людей фактично з полону. Декілька десятків білоруських громадян, явно не з власної волі, виявилися заручниками, і не лише ситуації, а й окремих бажань найгірших людей в Україні», — заявив він.

За його словами, коли росія розпочала «спецоперацію», «наші люди, кілька десятків залишилися там». «Їх треба було повертати додому, до родин. На жаль, двом людям так і не вдалося повернутись додому. Вони були нахабно вбиті українцями. Настане час, ми розберемося і з ними», — додав білоруський диктатор.