У Раді запропонували заборонити російську музику в публічних місцях, на радіо та телебаченні

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Тітов Сергій / УНІАН

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 7273-д, яким пропонують заборонити публічне виконання російських пісень, а також їхнє використання на радіо та телебаченні.

Про це заявив співавтор ініціативи, голова підкомітету з питань музичної індустрії Олександр Санченко.

За його словами, закон має дві основні цілі:

він повністю та безстроково обмежить присутність творчості російських артистів в українському просторі;

сприятиме збільшенню українського музичного контенту через збільшення квот на радіо та запровадження поняття національного музичного продукту.

Заборона не поширюватиметься на російських співаків, які входять до «Переліку музичних виконавців, що засуджують агресію проти України». Заява про включення до цього переліку подається до Служби безпеки України, а веде та оновлює його Рада національної безпеки та оборони.

Крім того, законопроєктом пропонують: