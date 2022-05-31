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У Раді запропонували заборонити російську музику в публічних місцях, на радіо та телебаченні

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Тітов Сергій / УНІАН

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 7273-д, яким пропонують заборонити публічне виконання російських пісень, а також їхнє використання на радіо та телебаченні.

Про це заявив співавтор ініціативи, голова підкомітету з питань музичної індустрії Олександр Санченко.

За його словами, закон має дві основні цілі:

Заборона не поширюватиметься на російських співаків, які входять до «Переліку музичних виконавців, що засуджують агресію проти України». Заява про включення до цього переліку подається до Служби безпеки України, а веде та оновлює його Рада національної безпеки та оборони.

Крім того, законопроєктом пропонують: