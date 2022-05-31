ПриватБанк запустив в Україні сервіс поповнення карток на касах торгових точок

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Vincent Mundy / Bloomberg via Getty Images

ПриватБанк запустив послугу поповнення карток готівкою на касах торгових точок. Через новий сервіс разом з оплатою покупок на касах торговельних точок можна поповнити картку будь-якого українського банку на суму від 20 до 4999 грн.

Про це повідомив спікер банку Олег Серга.

Оплачуючи покупку, треба повідомити касиру, що хочете поповнити картку та прикласти картку до термінала або ввести номер, якщо це чужа картка. Комісія за таку послугу — 0,5% від суми поповнення.

Пілотний проєкт сервісу «Поповнення на касі» працює на касах магазинів мережі «Сім23» у Львові, Тернополі, Луцьку, Івано-Франківську, Рівному та інших містах заходу країни. Невдовзі такий сервіс зʼявиться й у інших торговельних мережах.