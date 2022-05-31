В Україні створили Координаційний штаб з питань поводження з полоненими. Його очолив начальник військової розвідки

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Пресслужба Офісу президента України

Головою Координаційного штабу поводження з військовополоненими призначили очільника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Кирила Буданова.

Про це повідомляє ГУР.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів. Основними завданнями Координаційного штабу є:

забезпечення виконання міжнародно-правових зобов’язань України з питань поводження з військовополоненими;

координація діяльності органів влади, військових формувань, правоохоронних органів та громадських об’єднань у питаннях поводження з військовополоненими;

визначення шляхів і способів розвʼязання проблемних питань щодо поводження з військовополоненими.

Для збору та узагальнення даних про військовополонених, загиблих, зниклих безвісти, незаконно затриманих окупантами, у тому числі — і з-поміж мирного населення з обох сторін воєнних дій в Україні діє Національне інформаційне бюро.

Процедура звернень для родичів військовополонених залишається незмінною. Звернутися на «гарячу лінію» Національного інформаційного бюро можна за коротким номером 1648 або 380 44 287-81-65 (для дзвінків з-за кордону).