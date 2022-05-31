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Частину міста Сєвєродонецьк Луганської області вже контролюють росіяни, вільно просуватися містом вони не можуть, адже там залишаються українські військові.

Про це 31 травня повідомив глава Луганської ОДА Сергій Гайдай.

У місті тривають вуличні бої.

«Оточення місту не загрожує, є можливість виходу на Лисичанськ, єдине — вони просуваються у центр міста. Вуличні бої тривають», — розповів Гайдай і додав, що у місті залишається приблизно 15 тисяч цивільних.

Крім цього, окупанти планують операцію із зачистки території навколишніх сіл, запускають туди батальйон солдатів, підтягують техніку класу «Солнцепек». Решта території Луганської області також повністю прострілюється.