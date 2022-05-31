У Нью-Йорку із церкви вкрали реліквію з 18-каратного золота, яка коштує $2 мільйони

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У США, у місті Нью-Йорк невідомий зламав у церкві вівтар, вкрав золоту реліквію вартістю $2 мільйони та зняв голову зі статуї ангела.

Про це повідомляє The Guardian.

Інцидент стався на минулому тижні у римо-католицькій церкві Святого Августина, відомої як «Нотр-Дам». Церква тоді була закрита через ремонтні роботи, а записи з камер системи безпеки церкви зникли.

Бруклінська єпархія назвала це «нахабним злочином неповаги та ненависті». Там розповіли, що злодії прорізали металеве захисне покриття і забрали скинію (скринька з предметами для причастя), що датується моментом відкриття церкви у 1890-х роках. Скинія зроблена з 18-каратного золота та прикрашена коштовностями, її вартість оцінюється у $2 мільйони, вона незамінна через свою історичну та художню цінність.

Скринька описується як «шедевр і одна з найдорожчих скиній у країні, що охороняється власною системою безпеки, яка включає захищений від злому сейф з електронним управлінням і сталеві пластини товщиною у 2,5 см, які повністю закривають скинію».

Крім цього, злодії обезголовили статуї ангелів по обидва боки від скинії. Сейф у ризниці, де священники готуються до меси, теж розкрили, але всередині нічого не було.