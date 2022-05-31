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Ранкове зведення Генштабу: російська армія штурмує у районах Сєвєродонецька та Тошківки, бойові дії тривають

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Генеральний штаб України опублікував ранкове зведення станом на 31 травня.