Ранкове зведення Генштабу: російська армія штурмує у районах Сєвєродонецька та Тошківки, бойові дії тривають
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- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Генеральний штаб України опублікував ранкове зведення станом на 31 травня.
- На Слов’янському напрямку основні зусилля росіян зосереджені на тому, аби утримати свої позиції та маршрути постачання, а також створенні умов для подальшого наступу. Обстріляли цивільну інфраструктуру в районах селищ Довгеньке, Вірнопілля, Грушуваха та Велика Комишуваха. Була спроба штурму в районі селища Довгеньке, але успіху росіяни не мали і відійшли на раніше зайняті позиції.
- На Донецькому напрямку російська армія окупантів обстрілює ЗСУ із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Основні зусилля — на встановленні контролю над містом Сєвєродонецьк.
- На Лиманському напрямку росія перегруповується та готується до наступу. Окупанти намагалися провести розвідку маршрутів подальшого просування у районі міста Лиман, але зазнали втрат і відійшли.
- На Сєвєродонецькому напрямку російська армія штурмує у районах міст Сєвєродонецьк та Тошківка, бойові дії тривають.
- На Бахмутському напрямку росія штурмує у районах міст та селищ Золоте, Комишуваха, Ниркове, Берестове, Покровське, Доломітне. Успіху рф не має, бойові дії тривають.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках росія намагається посилити угруповання та поповнити втрати за рахунок застарілої та відновленої техніки, а також вдарила авіацією по цивільній інфраструктурі в районах селищ Мала Токмачка та Новоандріївка.
- На Сіверському напрямку активних дій не було, були мінометні обстріли населених пунктів у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.
- На Слобожанському напрямку росія продовжує готуватися до наступу, вивчає імовірні шляхи висування, постачання озброєння та військової техніки.
- На Харківському напрямку активних бойових дій не було, але окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах селищ Терни, Лозова, Протопопівка, Руднєве, Соколівка та інших.
- На Південнобузькому напрямку без активних бойових дій, однак росія продовжує бити по цивільних об’єктах у районах селищ Олександрівка, Прибузьке, Посад-Покровське, Новогригорівка, Осокорівка, Князівка та Трудолюбівка.
- На Волинському та Поліському напрямках основні зусилля білоруських військових зосереджені на посиленні охорони ділянки державного кордону, веденні розвідки та бойовій підготовці.