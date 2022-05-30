Що у світі писали про війну в Україні 30 травня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

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The New York Times опублікували колонку Закарі Карабелла, американського письменника та засновника дискусійної платформи Progress Network. У ній Карабелл стверджує, що США мають зробити вибір між росією та Китаєм. Навіть після повномасштабного вторгнення росії в Україну, у Білому домі саме Китай вважають найбільшою загрозою теперішньому світовому порядку, якому задають тон США. Карабелл вважає, що фіксація на здатності Китаю порушити світовий порядок звужує простір для співпраці з Пекіном і відволікає від реальної загрози для світу ― росії. Тому що це путін зруйнував Грозний, вторгся в Грузію та використав свої повітряні сили в Сирії. Це кремлівський режим використовує кібератаки та вбиває внутрішніх опонентів. Щоб зупинити росію, потрібна глобальна співпраця, з Китаєм у тому числі. Автор визнає жахливі порушення прав людини в Китаї та його військову й економічну могутність, а також той факт, що комуністична партія Китаю розглядає США як супротивника. Водночас Карабелл вважає, що Китай готовий до дипломатичного співробітництва і поважає непорушність державних кордонів. Також Китай глибоко пов’язаний зі США та світовою економікою. Натомість росія обмежена лише волею путіна. Карабелл закликає керівництво США радше підтримувати, ніж ставити під загрозу зв’язки з Китаєм, адже вони мають вирішальне значення для процвітання обох країн, і цей шлях дозволить Вашингтону зосередитися на знищенні путіна.

Business Insider повідомляє, що понад 115 співробітників російських сил внутрішньої безпеки ― росгвардії ― були звільнені через порушення наказу йти воювати в Україні. Вони подали позов про те, що їхнє звільнення було незаконним, але позов відхилили. Insider посилається на адвоката росгвардійців, який сказав, що позивачам не дозволили викликати деяких свідків, а суд відхилив запропоновані документи. Схожий випадок був у березні: тоді ще 12 гвардійців звільнили за відмову воювати в Україні. Видання пише, що відмова нацгвардійців іти на війну узгоджується з повідомленнями про те, що після перших тижнів війни в Україні російські війська втратили бойовий дух.

Foreign Affairs пише про вплив російського вторгнення в Україну на Південний Кавказ, а саме на Нагірний Карабах. росія ― найближчий військово-економічний союзник Вірменії, також вона підписала угоду про партнерство з Азербайджаном. Оскільки рф зараз зайнята спробою окупувати Україну, вірмено-азербайджанські мирні переговори тривають за посередництва ЄС, який витіснив росію. Зменшення впливу кремля спричинило нестабільність, у тому числі сплеск насильства в Карабаху та навколо його. Тим не менш, це також дозволяє Вірменії та Азербайджану працювати в напрямку остаточного та історичного мирного врегулювання. Азербайджан має більше важелів впливу, адже за ним перемога у війні 2020 року, і керівництво країни переконане, що Азербайджан може замінити експорт російського газу. Вірменія, схоже, готова до мирних переговорів, чинний прем’єр-міністр Пашинян каже, що Карабах ― це питання прав, а не території. Наразі предметом домовленостей є транспортні шляхи через спірну територію. У світлі війни в Україні угода посилить так званий Середній коридор ― наразі периферійний транспортний маршрут між Західним Китаєм і Туреччиною, який оминає росію через Центральну Азію, Каспійське море та Південний Кавказ.