У Сєвєродонецьку тривають вуличні бої. Луганщина зупинила евакуацію

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У Сєвєродонецьку тривають вуличні бої, ЗСУ намагаються відкинути ворога.

Про це у вечірньому зведенні розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Росіяни просунулися всередину Сєвєродонецька, тривають вуличні бої. Мешканцям Наполегливо Радимо залишатися в укриттях», — наголосив очільник області.

За його словами, волонтери, які раніше потрапили під обстріл, почуваються задовільно. Натомість, поки невідомо, де перебувають лікарі з підбитої карети швидкої, бо тіл там не виявили.

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу евакуаційного транспорту під Лисичанськом (ще не встановлено, чи це була авіабомба, чи снаряд крупного калібру) — загинув французький журналіст, дістав поранення патрульний поліцейський, ще один журналіст та перекладачка зазнали контузії. Усіх везуть до лікарні у Дніпро.

Евакуацію з Луганщини зупинено до стабілізації безпекової ситуації.