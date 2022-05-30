Росія годину обстрілювала артилерією прикордонні райони Сумщини

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Держприкордонслужба

Близько години російські війська «поливали» артснарядами прикордоння Шосткинського району Сумщини.

Про це повідомила Держприкордонслужба.

Прикордонники зафіксували понад 20 розривів боєприпасів, випущених ворожою артилерією з боку російського села Зерново по інфраструктурі одного з населених пунктів неподалік кордону.

Постраждалих унаслідок обстрілів наразі немає. Дані уточнюються.