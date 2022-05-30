Франція передасть Україні ще одну партію самохідних гаубиць Caesar
- Автор:
- Софія Телішевська
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Anthony Choren / Unsplash
Очільниця Міністерства закордонних справ Франції Катрін Колонна анонсувала поставку до України ще однієї партії самохідних гаубиць Caesar.
Про це вона повідомила на спільному брифінгу із главою МЗС Дмитром Кулебою під час її візиту до Києва в понеділок, 30 травня.
«Як ви знаєте, скоро будуть нові постачання САУ Caesar, і ми продовжуватимемо в цьому контексті співпрацю», — сказала вона.
Колонна також зазначила, що не може публічно коментувати майбутні постачання, але за кілька тижнів зʼявляться деталі.
Загалом Париж уже надав Україні €100 млн гуманітарної допомоги, пожежні машини та карети швидкої допомоги, а також $2 млрд на відновлення України.
- Caesar — самохідні артилерійські установки на колісному шасі, що робить їх мобільними та маневреними. Установка оснащена автоматизованою системою самопривʼязки та самонаведення на ціль. Має досить високу скорострільність — 5 пострілів за хвилину та високу купність стрілянини. Може використовувати кілька типів боєприпасів калібру 155 мм, які застосовуються у країнах НАТО.