Вночі й на світанку росіяни двічі атакували Одещину авіацією: одну ракету знищили, друга влучила в міст через Дністровський лиман
- Автор:
- Юля Шередега
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Вночі й на світанку російські війська двічі атакували Одещину стратегічною авіацією, повідомили в ОК «Південь».
З літаків Ту-22 випустили ракети Х-22. Одну з ракет знищили сили Протиповітряної оборони, друга влучила у непрацюючий міст через Дністровський лиман.
Ударною хвилею пошкоджено кілька приватних будинків неподалік. Постраждалих серед цивільного населення немає. Відновлення пошкодженої залізничної колії та дорожнього покриття моста потребує суттєвих витрат часу та ресурсів — наразі це недоцільно й неможливо.
- 9 травня ввечері у селищі Фонтанка Одеського району росіяни влучили ракетою в торгово-розважальний центр і зруйнували його. Від обстрілу він загорівся. Цього ж вечора через ракетний удар у Суворовському районі Одеси зайнялися три складські приміщення готової продукції площею 1 200 квадратних метрів. О 01:30 пожежу загасили. Загинула одна людина, ще двоє дістали поранень.
- 26 квітня російські війська завдали ракетного удару по Одещині. Влучили в міст через Дністровський лиман.