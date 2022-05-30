Вночі й на світанку росіяни двічі атакували Одещину авіацією: одну ракету знищили, друга влучила в міст через Дністровський лиман

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Вночі й на світанку російські війська двічі атакували Одещину стратегічною авіацією, повідомили в ОК «Південь».

З літаків Ту-22 випустили ракети Х-22. Одну з ракет знищили сили Протиповітряної оборони, друга влучила у непрацюючий міст через Дністровський лиман.

Ударною хвилею пошкоджено кілька приватних будинків неподалік. Постраждалих серед цивільного населення немає. Відновлення пошкодженої залізничної колії та дорожнього покриття моста потребує суттєвих витрат часу та ресурсів — наразі це недоцільно й неможливо.