Окупаційна влада Криму переносить іспити в коледжах, щоб встигнути мобілізувати випускників до армії рф

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У Севастопольському суднобудівному коледжі тимчасово окупованого Криму на «прохання» воєнного комісара термін складання випускних іспитів перенесли на початок червня, щоб встигнути призвати випускників до лав армії рф.

Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, схожа ситуація й в інших навчальних закладах: Севастопольському морському коледжі, Севастопольському професійному художньому коледжі та Севастопольському промислово-технологічну коледжі ім. маршала інженерних військ А. В. Геловані.

Раніше, за графіком, останнім днем іспитів було 28 червня 2022 року. Але з 1 квітня до 15 липня цього року в росії та на окупованому українському півострові оголошений весняний призов до лав російської армії.