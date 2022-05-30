У Києві викрили виробника фейкових прескарт та дозволів на зброю

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Генеральна прокуратура

​​У Києві прокуратура викрила схему масового виготовлення та збуту підроблених журналістських посвідчень, прескарт та дозволів на зброю.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, керівник одного з видавництв столиці налагодив схему виготовлення та продажу фейкових документів. Свої послуги рекламував на власному вебсайті. Він виготовляв посвідчення журналістів, прескарти, спеціальні перепустки та інші документи та продавав їх людям, які не мають жодного відношення до журналістської діяльності. За бажанням клієнта підозрюваний виготовляв прескарти, які нібито акредитовані Міністерством оборони України.

Також він торгував довідками для оформлення дозволу на травматичну зброю.

Вартість фейкового посвідчення становила від 3000 до 5000 грн залежно від терміну його дії. За попередніми даними, послугами директора видавництва скористалися близько 800 людей.

Під час обшуків у директора видавництва вилучили понад 400 готових підробок журналістських посвідчень, посвідчень громадської організації, 50 довідок на отримання травматичної зброї, державні номерні знаки. А також — комп’ютери з базами даних замовників, мобільні телефони та «чорнові» записи.