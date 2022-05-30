«Схеми»: Окупанти почали вивозити метал із порту Маріуполя російськими суднами

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Російські окупанти почали вивозити метал своїми суднами із захопленого Маріуполя. Про це свідчить супутниковий знімок Planet Labs, який є у розпорядженні журналістів «Схем».

Вантажне судно «RM-3» прибуло 28 травня і стало біля одного з причалів порту, де зазвичай завантажують метал. У російських ЗМІ повідомляють, що вантаж вивозять до російського міста Ростов-на-Дону.

Водночас у коментарі «Схемам» керівництво порту спростувало цю інформацію. Там заявили, що метал належить «Метінвесту». Втім, у компанії Ріната Ахметова також повідомили журналістам, що не давали жодних розпоряджень.