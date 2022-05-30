На Запоріжжі ввели новий порядок перетину лінії зіткнення громадянами України

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Катерина Рождественська / «Бабель»

Рада оборони Запорізькоі області затвердила новий порядок перетину лінії зіткнення громадянами України, повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.

Він оприлюднив інформацію для тих, хто має намір їхати із Запоріжжя до Енергодара та взагалі на тимчасово окуповані території.

«Згідно цього порядку перетинання лінії зіткнення осіб та автотранспорту, вантажів допускається в складі гуманітарних колон. Колони формуються з 9:00 до 16:00 в районі авторинку в Запоріжжі (Оріхівське шосе, 36).

Допуск на майданчик здійснюють співробітники Національної поліції. Увага! Попередньо потрібно зареєструватися. Відтепер для всього Василівського району діє один централізований номер: 098-33-02-519. (Теlegram, Viber, WatsApp, vasl_ns@ua)», — йдеться в повідомленні.

Згідно з нововведенням, необхідно роздрукувати і заповнити заявку встановленої форми або написати її власноруч на аркуші А-4. Надіслати заявку чи її фото на вказаний номер через будь-які зі згаданих вище соціальних мереж.