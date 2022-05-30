За замах на вбивство підполковника поліції в Харкові прокуратура повідомила про підозру харків’янину
- Автор:
- Юля Шередега
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За замах на вбивство підполковника поліції у Харкові обласна прокуратура повідомила про підозру 37-річному харків’янину (ч. 2 ст. 28 ст. 348 КК України).
Розслідування встановило, що в Харкові в січні 2019 року чоловіку запропонували вбити підполковника поліції, на що він погодився.
Надівши балаклаву, чоловік вистрілив з револьвера в шию правоохоронця, коли той вигулював собаку. Коли підполковник упав на землю та знепритомнів, напарник кілера почав бити його ногами по голові. Після цього зловмисники зникли з місця злочину.
Життя потерпілого врятували медики.
Наразі вирішується питання про причетність інших осіб до вчинення цього злочину.
Досудове розслідування проводить Слідче управління ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Харківського управління департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.