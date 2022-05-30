Біля кордону Естонії з рф росіяни облаштували «фільтраційний» табір для українців

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Getty Images / «Бабель»

Надійшли перші свідчення про облаштування фільтраційних таборів у росії в районі пунктів переходу державного кордону рф з Естонією.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Тепер українців, які намагаються перетнути кордон, доставляють до цього фільтраційного табору.

«Маріупольці, які потрапили до такого табору вперше два тижні тому, розповідають, що табір у Безіменному Новоазовського району виглядає дитячою забавкою в порівнянні з прикордонним російським. Тенденція справжнього геноциду набирає обертів», — зазначає Андрющенко.

Радник мера Маріуполя звернувся до українців, які намагаються втекти з росії:

«Будьте пильними. Використовуйте інші шляхи втечі, зокрема через білорусь та Грузію».