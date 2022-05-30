У Харківській області змінився час комендантської години
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Відсьогодні, 30 травня, на Харківщині змінюється час комендантської години.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Комендантська година в області триватиме із 22:00 до 06:00 години. Олег Синєгубов підписав відповідне розпорядження.
«У цей час заборонено перебувати у громадських місцях, пересуватися вулицями пішки чи транспортом. Перебувайте вдома та місцях убезпечення», — нагадує голова ОВА.