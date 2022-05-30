У Курській області росії вирішили «посилити військами» ділянку кордону з Україною

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У Курській області росії на кордоні з Україною розмістять додатково військові підрозділи. Туди вже прибув особовий склад та техніка.

Про це заявив місцевий губернатор Роман Старовойт, пише Meduza.

Він зазначив, що в регіоні потрібно посилити безпеку через «ситуацію в прикордонних районах».

«У прикордонних районах бачимо повідомлення про те, що люди чують вибухи — це працює наша армія [...] на суміжній території», — розповів губернатор.

За його словами, на територію області вже прибули особовий склад, а також артилерія і ракетні установки.

Курська область росії має спільний кордон лише з Сумською областю України.