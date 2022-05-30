Порошенко виїхав з України

Новини

Стас Козлюк / «Бабель»

Пʼятого президента Петра Порошенка випустили з країни.

Про це повідомив нардеп Володимир Арʼєв.

«Дотиснули. Порошенка випустили в Нідерланди на саміт Європейської народної партії — найбільшого партійного обʼєднання Євросоюзу, у якому «Європейська солідарність» є асоційованим членом. Влада зрозуміла, що правове свавілля із безпідставною забороною перетинати кордон грубо протирічить задекларованій євроінтеграції», — написав депутат.

У понеділок Порошенко звернувся до президента Володимира Зеленського із запевненнями, що опозиція разом із владою працюють на зміцнення України. Він заявив, що прямує з Києва на Конгрес та Саміт Європейської народної партії — «найвпливовішої політичної родини в Європі, членами якої є керівництво структур ЄС та багатьох держав-членів».

Порошенко підкреслив, що має відповідне офіційне запрошення від президента Європейської народної партії та оформлене відрядження, підписане головою Верховної Ради.