Головний санлікар Кузін назвав статистику вакцинації від коронавірусу в Україні під час війни

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International Monetary Fund / Flickr

Головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, що вакцинація від коронавірусу в Україні не припиняється і всі охочі можуть отримати вакцину. Наразі за тиждень роблять 50—60 тисяч щеплень.

Про це пише пресслужба МОЗ.

«Вакцинація триває в усіх областях країни, за винятком Донецької та Луганської. Жодних нормативних, юридичних чи організаційних підстав для її припинення немає. Звісно, істотною перешкодою для вакцинації стає зменшення інфраструктури», — заявив він.

Кузін нагадав, що до війни в Україні щодня робили понад 100 тисяч щеплень, а зараз лише 50—60 тисяч за тиждень.

Крім цього, він розповів, що наразі вакцинують лише двома препаратами — Pfizer та CoronaVac. Інших вакцин в Україні немає і вони не потрібні, тому що наявних препаратів вистачає.

Востаннє МОЗ публікував статистику 23 лютого. Тоді за попередню добу зробили 62 935 щеплень, із них 16 844 — першою дозою. Повністю в Україні на той момент були вакциновані 15 175 097 людей.