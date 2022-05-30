Розвідка Великої Британії: росія зазнала значних втрат серед офіцерів, це знижує моральний дух війська

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Розвідка Міністерства оборони Великої Британії вважає, що у російських військах продовжуватиме знижуватися боєздатність та моральний дух через велику кількість загиблих офіцерів.

Про це йдеться у щоденному огляді відомства.

«Росія, ймовірно, зазнала нищівних втрат серед своїх офіцерів середнього та молодшого рангу. Командири бригад і батальйонів, несуть безкомпромісний рівень відповідальності за свої підрозділи», — йдеться у звіті.

Крім того, молодшим офіцерам доводилося керувати тактичними діями найнижчого рівня, бо в армії не вистачає кадрів добре навчених і наділених повноваженнями військових рівня сержантів.

Розвідка вважає, що втрата значної частини молодого покоління професійних офіцерів, ймовірно, погіршить поточні проблеми з модернізацією підходу до командування та управління.

На додаток, батальйонні тактичні групи, які створюються з уцілілих частин кількох підрозділів, швидше за все, будуть менш ефективними через брак молодших командирів.

«Численні повідомлення, які заслуговують на довіру, про локальні бунти серед російських сил в Україні, брак досвідчених командирів взводів і рот, ймовірно, призведуть до подальшого зниження бойового духу і збереження поганої дисципліни», — заявили в розвідці.